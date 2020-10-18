Министр промышленности и строительного производства Туркменистана встретился с послом Японии

Главные направления развития двустороннего сотрудничества были обсуждены в ходе переговоров министра промышленности и строительного производства Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в Туркменистане Кацумата Такахико.

Стороны отметили, что за последние годы туркмено-японские отношения вышли на качественно новый уровень в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. В частности, на переговорах была подчеркнута эффективность экономического взаимодействия. По мнению сторон, примером здесь служит деятельность японских компаний на туркменском рынке. Было отмечено, что такие важные объекты, как завод по производству карбамида в городе Мары, газохимический комплекс в поселке Киянлы, цех по производству серной кислоты в городе Туркменабаде и завод по производству карбамида в городе Карабогазе были построены при участии компаний из Японии. Особое место в этом ряду занимает завод по производству бензина из природного газа в Ахалском велаяте (области).

Стороны также обсудили продвижение проектов по ряду других направлений, включая производство фосфорных удобрений и закупки японской сельхозтехники.

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