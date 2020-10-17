В Туркменистане утверждена Государственная программа развития химической науки и технологий

В Туркменистане утверждены государственная программа развития химической науки и технологий на 2021-2025 годы и план мероприятий по ее реализации. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, реализация этой госпрограммы поручена Академии наук Туркменистана и ряду соответствующих министерств и отраслевых ведомств.

В документе отмечается, что эти меры приняты для проведения научных исследований в области химической науки и технологий, создания на этой базе новых производств и разработки соответствующих технологий, а также привлечения к научной работе в области химии молодых ученых.

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