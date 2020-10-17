В Ашхабаде состоялся брифинг, посвященный развитию в Туркменистане коневодства и собаководства

В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный деятельности Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и Международной ассоциации «Туркменские алабаи».

Во встрече приняли участие руководители и представители аккредитованных в стране дипломатических миссий, местные и иностранные журналисты, а также посредством видеоконференцсвязи – коневоды и кинологи из России, Германии, Швейцарии, Италии, Китая и других стран. Выступавшие на брифинге рассказали о том, какие меры принимаются в стране для сохранения, развития и популяризации в мире национального достояния туркменского народа – ахалтекинских скакунов и алабаев.

Также в ходе встречи было подчеркнуто значение сотрудничества Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и Международной ассоциации «Туркменские алабаи» с зарубежными специалистами. Высокую оценку этому взаимодействию дали в ходе брифинга коневоды и кинологи из Германии и России.

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