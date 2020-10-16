Президенты Туркменистана и Индии обсудили по телефону вопросы расширения партнерства

Расширение двустороннего сотрудничества обсудили по телефону президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Индия Рам Натх Ковинд.

В продолжение беседы было подчеркнуто, что высокий уровень туркмено-индийских отношений находит свое выражение в последовательном развитии торгово-экономических связей. В этой связи приоритетным вектором сотрудничества был назван энергетический сектор, где наглядным примером является проекта строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

Стороны отметили, что на сегодняшний день в этом направлении проведена большая работа, подписаны важные документы, предпринимаются шаги по решению поставленных задач. На переговорах было подчеркнуто, что реализация этого проекта придаст мощный импульс экономическому развитию стран-участниц, созданию новых рабочих мест, строительству объектов социальной и производственной инфраструктуры, а также привлечет крупные иностранные инвестиции.

В рамках беседы президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Рам Натх Ковинд также затронули тему пандемии коронавируса. Отметив, что COVID-19 представляет угрозу для всех стран и требует коллективного ответа, основанного на солидарности и новых подходах к взаимодействию, туркменский лидер выразил уверенность, что взаимная поддержка и сложение усилий будут способствовать достижению успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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