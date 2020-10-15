Состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и России

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в третьей встрече министров иностранных дел в формате «Центральная Азия + Россия».

В заседании также приняли участие министры иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

В ходе встречи министры отметили высокий уровень межгосударственного диалога между странами Центральной Азии и Российской Федерацией. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества по политико-дипломатической линии, а также в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Особое внимание уделено вопросам реагирования на пандемию COVID-19, включая обмен мнениями по созданию антикризисных планов и программ, в том числе по преодолению социально-экономических последствий на страны региона.

Выступая на встрече, министр иностранных дел Туркменистана озвучил предпринимаемые в стране меры по противодействию пандемической угрозе и подчеркнул значимость укрепления регионального и международного сотрудничества в данном направлении.

Стороны детально обсудили нынешнее положение и перспективы взаимодействия в области обеспечения региональной безопасности, с учетом развития ситуации в Исламской Республике Афганистан. В этой связи было отмечено, что Туркменистан выступает за стабилизацию ситуации в этой стране, создание условий для достижения общенационального согласия путем мирного диалога и оказание народу Афганистана экономической и гуманитарной помощи. Стороны обменялись мнениями по расширению спектра сотрудничества по противодействию общим угрозам и вызовам.

Министры рассмотрели возможности расширения справедливого и взаимовыгодного партнерства на евразийском пространстве, включая развитие торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества. Обсуждены перспективы реализации ключевых инициатив государств Центральной Азии, Российской Федерации в транзитно-логистической сфере, что призвано способствовать укреплению торгово-экономических отношений, обеспечению благоприятных тарифных условий, росту конкурентоспособности.

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Была отмечена приемлемость развития связей по линии образования, науки и культуры.

В заключение, отметив приверженность к взаимодействию в данном формате, министры приняли заявление о стратегических направлениях сотрудничества.

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