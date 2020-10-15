|15.10.20 10:30
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Спортивные функционеры Туркменистана провели переговоры с главой Международной федерации тенниса
Состоялась онлайн-встреча руководителей туркменской спортивной сферы с президентом Международной федерации тенниса, членом Международного олимпийского комитета Дэвидом Хаггерти.
С туркменской стороны в переговорах приняли участие представители Национального олимпийского комитета, Федерации тенниса Туркменистана, Министерства спорта и молодежной политики, а также МИД Туркменистана.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы проведения в Ашхабаде этапа международного теннисного турнира на Кубок Дэвиса и вопросы организации визита Дэвида Хаггерти в Туркменистан. В повестку онлайн-переговоров также вошли вопросы разработки и реализации рабочего плана по сотрудничеству Международной федерации тенниса с Национальным олимпийским комитетом Туркменистана и Федерацией тенниса Туркменистана.
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