Представители железнодорожных ведомств Туркменистана и Казахстана провели переговоры

Приоритетные направления сотрудничества в ходе онлайн-переговоров обсудили представители агентства «Туркменские железные дороги» и Национальной железнодорожной компании Казахстана.

Особое внимание было уделено вопросам функционирования транснационального коридора Туркменистан – Казахстан – Иран как важного связующего звена между Европой и Азией, а также железной дороги Север – Юг. Стороны обсудили ряд совместных мер по эксплуатации этих дорог.

В частности, стороны обсудили вопросы оптимизации тарифной политики с целью увеличения пропускной способности международных транзитных коридоров, объемов железнодорожных контейнерных перевозок и расширения их географии. В этой связи была отмечена важность налаживания тесных контактов в сфере логистики, обеспечивающей стабильные грузоперевозки по различным направлениям.

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