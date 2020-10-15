Новый посол Франции вручила верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Туркменистане Изабель Гинель.

Дипломат поблагодарила главу Туркменистана за возможность личной встречи и передала слова приветствия от президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе состоявшейся беседы, стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах туркмено-французского сотрудничества, отметив стремление сторон к диверсификации партнерства. В качестве примера были названы установившееся взаимодействие Ашхабада и крупных французских компаний, принимающих активное участие в реализации программ социально-экономического развития Туркменистана.

Собеседники определили приоритетные направления сотрудничества, в числе которых были названы топливно-энергетический сектор, торгово-экономическая сфера, водное хозяйство, связь, градостроительство, экология и т. д. Была также подчеркнута важность активизации взаимодействия по линиям науки, культуры, образования, спорта и туризма.

Отдельной темой переговоров стали обсуждение мероприятий и совместной работы в 2021 году, объявленном по инициативе Туркменистана Международным годом мира и доверия.

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