Обсуждены вопросы туркмено-саудовского партнерства

В МИД Туркменистана по видеоконференцсвязи проведена встреча с заместителем министра иностранных дел Королевства Саудовской Аравии по политическим и экономическим вопросам Аделем Сиражом Салехом.

Стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях развития двусторонних отношений. Было отмечено, что регулярные консультации на различных уровнях способствуют активизации взаимовыгодного сотрудничества по всем спектрам. В этой связи была выражена обоюдная готовность к расширению двустороннего диалога и организации визитов делегаций двух стран.

Дипломаты рассмотрели возможности расширения политико-дипломатического диалога и укрепления межпарламентских связей. Среди актуальных направлений туркмено-саудовских отношений обозначены торгово-экономические связи и инвестиции. Отмечая приверженность укреплению двусторонних гуманитарных отношений, стороны также высказали заинтересованность в развитии контактов в области культуры, образования, науки, спорта и туризма.

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