Представители Туркменистана и ООН обсудили вопросы взаимодействия

Вопросы двустороннего взаимодействия в режиме онлайн обсудили вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мукиса Китуйи и помощник Генсека ООН, директор регионального бюро Программы развития ООН по странам Европы и СНГ Мирьяна Сполярич Эггер.

Стороны дали высокую оценку стратегическому партнерству Туркменистана с ООН и ее специализированными агентствами, в частности ЮНКТАД и ПРООН. В этой связи была особо подчеркнута важность партнерства в сфере развития цифровой экономики, устойчивого транспорта и торговли.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании между МИД Туркменистана и Программой развития ООН, а также Конференцией ООН по торговле и развитию о сотрудничестве в реализации проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций в Туркменистане».

Стороны считают, что этот меморандум станет основой для цифровизации торговых и транспортных связей в рамках имплементации глобальных и региональных стратегий устойчивого развития.

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