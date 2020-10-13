Представители Туркменистана приняли участие в форуме ООН по делам беженцев

Представители Государственной миграционной службы Туркменистана приняли участие в режиме онлайн в 71-й сессии Исполкома программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которая прошла в Женеве. Об этом сообщает сайт ведомства. Форум проводится ежегодно с целью анализа и оценки мировых и региональных тенденций в области миграции.

Выступавшие на сессии отметили, что в условиях пандемической ситуации в мире положение беженцев значительно ухудшилось. Представитель туркменской миграционной службы в ходе своего выступления отметил проделанную Туркменистаном работу по созданию безопасной, законной и ответственной миграции, которая соответствует требования Программы устойчивого развития.

«Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди поблагодарил делегацию Туркменистана за работу по искоренению отсутствия гражданства и подчеркнул, что опыт Туркменистана в этой сфере является образцовым для многих государств», – подчеркивается в сообщении.

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