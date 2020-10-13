В Ашхабаде обсуждают использование цифровых технологий в борьбе с коррупцией

Центр ОБСЕ в Ашхабаде проводит трехдневный вебинар о роли цифровых технологий в расследовании и снижении рисков коррупции. В конференции принимают участие представители туркменских правоохранительных органов, Меджлиса (парламента), финансовых институтов и ряда других ведомств.

Международные эксперты обсуждают с участниками встречи потенциал и спектр применения информационных технологий в борьбе с коррупцией с упором на прозрачность, подотчетность, превентивное выявление и этическое поведение.

«Поскольку в преступной деятельности, в том числе коррупционной, все чаще используются изощренные методы и современные технологии, исключительно важно активно применять цифровые инструменты, направленные на усиление прозрачности деятельности государственных институтов и обеспечение оперативного обмена информацией между соответствующими структурами», – отметила Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

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