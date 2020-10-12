На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 20 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 20 сделок на 19 миллионов 776 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов, Великобритании и Афганистана приобрели авиационный керосин и автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Турции закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ, Турции и Армении были реализованы хлопчатобумажная и джинсовая ткань, пряжа хлопчатобумажная, а также пластиковые емкости.

За манатные средства предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов и Афганистана приобрели ковровые изделия, пряжу хлопчатобумажную на 1 миллион 333 тысячи манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен (ГК «Туркменгаз») и ковровые изделия на 5 миллионов 691 тысячу манатов.

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