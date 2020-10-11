В Ашхабаде состоялись торжества в честь Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана

В Государственном медицинском университете имени Мырата Гаррыева состоялась конференция, приуроченная к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Участники форума заслушали приветственное обращение президента Туркменистана. Глава государства в нем отметил, что ключевым фактором в развитии и вывода на мировой уровень системы здравоохранения страны стала принятая 25 лет назад государственная программа «Здоровье», которая определяет основные векторы и принципы в деле укрепления здоровья граждан страны.

На форуме было отмечено, что позитивный опыт, накопленный Туркменистаном в сфере здравоохранения, получил широкое признание мирового сообщества и международных организаций, в том числе ООН и ее структур – ВОЗ, ЮНИСЕФ и других, с которыми Ашхабад плодотворно сотрудничает.

В рамках торжественного мероприятия также прошло чествование медицинских работников, которым в соответствии с указом президента Гурбангулы Бердымухамедова были вручены государственные награды. Также группе иностранных медиков были присвоены звания почетных профессоров Государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева.

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