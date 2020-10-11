Президент Туркменистана принял участие в открытии новых медицинских центров

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия новых объектов медицинской сферы – международного ожогового и эстетического центров. Открытие новых медучреждений было приурочено к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности.

В торжествах приняли участие руководители парламента, правительства, журналисты, медицинские специалисты из Германии, Австрии, Швейцарии и работники здравоохранения Туркменистана.

Выступая на церемонии, глава государства отметил, что возведенные в столице международный ожоговый центр и эстетический центр, - еще один яркий пример заботы о здоровье народа. Он поздравил участников церемонии и весь туркменский народа с Днем работников здравоохранения и медицинской промышленности, а также с открытием новых медицинских центров.

Современный пятиэтажный ожоговый комплекс рассчитан из 130 мест. В структуру центра входит приемное отделение со службой скорой помощи, консультативное и диагностическое отделения, лаборатория, восстановительное отделение, отделения эндоскопии, обеззараживания и стационарного лечения. Здесь установлено оборудование, которое позволит оказывать пациентам высококвалифицированную помощь.

В эстетическом центре созданы условия для оказания гражданам высококачественных косметологических услуг. Отделения центра предлагают лечебно-оздоровительные услуги для поддержания красоты человеческого тела, курсы по коррекции веса, процедуры массажа, релаксации, парикмахерские и косметологические услуги. Центр также будет предоставлять гражданам консультации, организовывать учебные курсы по общим направлениям эстетической медицины, тренинги с участием местных и зарубежных специалистов.

© TURKMENISTAN.RU, 2020