В Туркменистане «Народный банк» преобразован в акционерное общество открытого типа

Государственный коммерческий банк Туркменистана «Halkbank» («Народный банк») в целях развития в стране рынка ценных бумаг и совершенствования финансовой сферы преобразован в акционерно-коммерческий банк с организационно-правовой формой акционерного общества открытого типа. Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства по итогам 9 месяцев года подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству финансов и экономики Туркменистана и центральному банку страны изменить организационно-правовую форму «Halkbank». Этим ведомствам также поручено представить в правительство страны предложения о внесении в законодательство Туркменистана соответствующих изменений и дополнений, вытекающих из этого постановления.

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