Президент Туркменистана сменил вице-премьера по науке, образованию и здравоохранению

Президент Гурбангулы Бердымухамедов освободил Пурли Агамырадова от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана по науке, здравоохранению и образованию за допущенные в работе серьезные недостатки. Агамырадов также освобожден от должности председателя Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней.

Новым вице-премьером по науке, здравоохранению и образованию назначен Мамметмырат Гелдиныязов, до этого работавший заведующим отделом Кабинета министров Туркменистана.

Также указом главы государства Дурдылы Дурдылыев освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана за допущенные в работе серьёзные недостатки. Временное исполнение обязанностей председателя Высшей контрольной палаты возложено на заместителя председателя этого ведомства Реджепа Чарыгулыева.

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