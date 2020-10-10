Внешеэкономбанк Туркменистана получит кредит из США на покупку сельхозтехники для предпринимателей

Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана получит кредит из США на покупку американской сельхозтехники для туркменских предпринимателей, работающих в сфере АПК. Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Внешэкономбанку Туркменистана от имени правительства страны – получателя кредита, заключить с кредитором – компанией Deere Credit Inc. (США), кредитное соглашение сроком на 7 лет. Этот кредит предназначен для финансирования 85 процентов стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, закупаемых туркменскими предпринимателями у компании John Deere.

Документ возлагает на туркменский Внешэкономбанк обязанность оформить необходимые документы, связанные с кредитным соглашением, управлять ими и заключить внутренние кредитные соглашения сроком до 7 лет с банками, обслуживающими предпринимателей, покупающих технику у John Deere.

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