Президент Туркменистана подписал указ о повышении с нового года заработной платы и других выплат

В Туркменистане с 1 января 2021 года повысят размеры заработной платы, пенсий, государственных пособий и стипендий на 10 процентов. Соответствующий указ на расширенном заседании правительства по итогам 9 месяцев 2020 года подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает с 1 января 2021 года повысить на 10 процентов размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчетных предприятий и общественных объединений, финансируемых из бюджета, а также пенсий, государственных пособий и стипендий студентов и слушателей.

Документ устанавливает с 1 января 2021 года минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны в размере 1557 манатов в месяц. Минимальный размер пенсий жен участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла установлен в размере 457 манатов в месяц.

Согласно указу, базовая величина для определения минимального размера пенсий составляет 372 маната, а базовая величина для исчисления государственных пособий - 354 маната. Кроме того, документ предписывает установить по Туркменистану минимальный размер заработной платы в размере 957 манатов и использовать его для упорядочивания месячных заработных плат.

Увеличение размеров заработной платы предписано обеспечить за счет усовершенствования структуры учреждений, повышения эффективности и производительности труда, а также использования внутренних резервов.

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