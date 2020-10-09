Обсуждены вопросы развития партнерства между Туркменистаном и Международным союзом велосипедистов

Состоялись переговоры в формате онлайн между заместителем главы МИД Туркменистана Бердиниязом Мятиевым и президентом Международного союза велосипедистов Давидом Лапартьеном.

Во встрече от туркменской стороны также приняли участие представители Министерства спорта и молодежной политики, а также Национального олимпийского комитета Туркменистана. Стороны отметили необходимость дальнейшей активизации двустороннего взаимодействия в области велоспорта, где имеется солидный опыт эффективного сотрудничества.

В этой связи были рассмотрены вопросы проведения чемпионата мира по трековым велогонкам в 2021 году в Ашхабаде. В 2018 году Международный союз велосипедистов передал право проведения этого первенства Ашхабаду. Это было обусловлено тем, что в Олимпийском городке Ашхабада создана спортивная инфраструктура высокого уровня, в том числе современный велотрек, оснащенный соответствующим оборудованием и системой безопасности. Кроме того, выбор в пользу Ашхабада был сделан в связи с растущей популярностью велоспорта в Туркменистане.

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