Президенты Туркменистана и Узбекистана обсудили по телефону вопросы расширения двустороннего партнерства

Вопросы расширения двустороннего партнерства обсудили по телефону президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

Стороны отметили, что за последние годы туркмено-узбекское сотрудничество вышло на качественно новый уровень и успешно развивается по широкому спектру направлений как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур. Об этом свидетельствует взаимная поддержка инициатив и предложений, выдвигаемых в рамках международных организаций.

В этой связи было отмечено эффективное торгово-экономическое взаимодействие двух государств-соседей. Наглядным примером тому является прошедшее накануне в режиме онлайн первое заседание Делового совета «Туркменистан – Узбекистан». Деятельность этого совета призвана способствовать интенсификации двусторонних бизнес-контактов, наращиванию объемов взаимного товарооборота, стимулированию инвестиционной активности.

В ходе состоявшегося обмена мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной проблематики Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев затронули тему распространения коронавирусной инфекции, что в настоящее время стало серьезным испытанием для всего мирового сообщества. Стороны отметили, что сегодня Туркменистан и Узбекистан проводят эффективные работы в целях минимизации негативного влияния пандемии на межгосударственное торгово-экономическое партнерство.

Подтвердив готовность Туркменистана к продвижению сотрудничества в научно-медицинской сфере для обмена опытом, туркменский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями будут достигнуты успехи в решении этой глобальной проблемы.

Стороны также затронули вопрос о проведении консультативной встречи глав государств Центральной Азии. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов предложил провести ее в 2021 году в Ашхабаде. Туркменский лидер подчеркнул, что в случае одобрения этого предложения Туркменистан готов начать соответствующую процедуру согласования по этому вопросу.

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