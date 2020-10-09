Туркменистан, США и Афганистан обсудили продвижение межафганских переговоров по мирному урегулированию

Состоялась первая встреча формата Туркменистан – Афганистан – США по видеосвязи, в ходе которой были обсуждены вопросы развития трехстороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия. В переговорах приняли участие вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл и исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.

Одной из основных тем встречи было продвижение межафганских переговоров по мирному урегулированию, нацеленных на прекращение многолетнего вооруженного конфликта в Афганистане и установление мира в регионе. В этой связи была подчеркнута позиция Туркменистана, выступающего за использование исключительно политических и дипломатических механизмов для достижения мира и стабильности в соседней стране. Для этого, в соответствии с принципами нейтралитета страны, Туркменистан готов предоставить свое политическое пространство для проведения очередных раундов межафганских переговоров.

Также была изложена позиция Туркменистана по вопросам безопасности. Ашхабад выступает за имплементацию Глобальной контртеррористической стратегии ООН. В ноябре 2011 года правительство Туркменистана и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии провели в Ашхабаде встречу высокого уровня, в ходе которой был принят соответствующий совместный план. Это был первый в мире опыт адаптации глобальной контртеррористической стратегии к конкретному региону. Туркменистан в этой сфере тесно сотрудничает с международными партнерами в противодействии наркотрафику и укреплению безопасности границ. В этой связи стороны обсудили вопросы совершенствования базы взаимодействия в этой области.

В ходе встречи стороны затронули вопросы социального характера, включая содействие равноправию женщин и расширению их экономических прав и возможностей. Участники встречи обменялись мнениями о возможностях развития торговых отношений между Афганистаном, Туркменистаном, США и регионом Центральной Азии путем повышения эффективности таможенных и иных процедур в соответствии с существующим соглашением по торговле и инвестициям между США и Центральной Азией (TIFA).

В этой связи была отмечена важность развития транспортно-транзитных и топливно-энергетических коридоров. В частности, стороны обсудили вопросы эффективного использования Лазуритового и других транспортных коридоров, над которыми Афганистан, Туркменистан и США могли бы работать вместе для развития торговли в регионе.

Стороны также обсудили возможности совместной реализации инфраструктурных проектов, включая такие энергетические проекты, как строительство газопровода ТАПИ и прокладка линии электропередачи ТАП.

Особое внимание на переговорах было уделено координации действий по противодействию пандемии коронавируса нового типа и кризисным ситуациям в области общественного здравоохранения. Стороны договорились продолжать активный диалог для обеспечения мира, безопасности и экономического роста в регионе Центральной Азии.

По итогам переговоров, стороны приняли совместное заявление.

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