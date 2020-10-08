В Ашхабаде состоялась презентация книги президент Туркменистана «Духовный мир туркмен» на китайском языке

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен», изданной на китайском языке.

В торжестве приняли участие представители туркменского внешнеполитического ведомства, посольств иностранных государств и представительств международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, политологи, журналисты и студенческая молодежь. Как отмечалось на церемонии, благодаря переводу произведения «Духовный мир туркмен» на китайский язык значительно расширилась читательская аудитория нового труда главы государства. Выступившие на презентации отметили, что это способствует укреплению дружественных связей между Туркменистаном и КНР.

Как отметил в своем выступлении Временный поверенный в делах КНР в Туркменистане Сян Бон, идеи, положенные в основу нового произведения туркменского лидера, близки и понятны китайскому народу, так как живо перекликаются с его традициями и духовными устоями.

© TURKMENISTAN.RU, 2020