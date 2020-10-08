Президенты Туркменистана и России обсудили по телефону ключевые вопросы двустороннего партнерства

Ключевые приоритеты туркмено-российского взаимодействия обсудили по телефону президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин.

В начале беседы туркменский лидер поздравил своего российского коллегу с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, благополучия, новых успехов во всех начинаниях на благо народа дружественного государства. Глава Туркменистана подчеркнул, что двусторонние отношения, основанные на принципах добрососедства, взаимного доверия и стратегического партнерства приобретают более динамичный характер. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов выразил Владимиру Путину признательность за внимание и поддержку, оказываемую туркмено-российскому сотрудничеству.

В продолжение телефонного разговора собеседники обсудили приоритетные вопросы туркмено-российского взаимодействия. Особое внимание было уделено торгово-экономическим связям, и в этой связи – деятельности совместной межправительственной комиссии. Стороны также подчеркнули, что активно развивается традиционное сотрудничество в гуманитарной области, в том числе по линии науки, образования и культуры. В этой связи было отмечено, что имеются большие возможности для наращивания взаимодействия в сферах здравоохранения и фармацевтики. Как сказал на переговорах туркменский лидер, в Туркменистане приветствуют последние достижения российских ученых по созданию вакцины против коронавирусной инфекции и рассчитывают на сотрудничество с Россией в этой области.

В ходе беседы туркменский лидер пригласил своего российского коллегу посетить Туркменистан с визитом в любое удобное для него время.

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