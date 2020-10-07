Президент Туркменистана поздравил президента России с днем рождения Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю дня его рождения. «Уверенное социально-экономическое развитие Российской Федерации, последовательное укрепление ее государственности и авторитета на международной арене неразрывно связаны с Вашим именем», – подчеркнул туркменский лидер в своем послании. Высоко оценивая нынешний уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Российской Федерацией, президент Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил личное внимание и огромный вклад президента Владимира Путина в развитие стратегических и дружественных туркмено-российских отношений. «Мы намерены и далее расширять прошедшие испытание временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами. Твердо убеждены, что совместными усилиями туркмено-российские межгосударственные связи и стратегическое партнерство и впредь будут неуклонно укрепляться на благо наших народов», – говорится в послании. Президент Туркменистана выразил президенту Российской Федерации пожелания крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а дружественному народу России – мира, дальнейшего прогресса и процветания. © TURKMENISTAN.RU, 2020