Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
07.10.20 09:49

Президент Туркменистана поздравил президента России с днем рождения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю дня его рождения.

«Уверенное социально-экономическое развитие Российской Федерации, последовательное укрепление ее государственности и авторитета на международной арене неразрывно связаны с Вашим именем», – подчеркнул туркменский лидер в своем послании.

Высоко оценивая нынешний уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Российской Федерацией, президент Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил личное внимание и огромный вклад президента Владимира Путина в развитие стратегических и дружественных туркмено-российских отношений.

«Мы намерены и далее расширять прошедшие испытание временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами. Твердо убеждены, что совместными усилиями туркмено-российские межгосударственные связи и стратегическое партнерство и впредь будут неуклонно укрепляться на благо наших народов», – говорится в послании. Президент Туркменистана выразил президенту Российской Федерации пожелания крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а дружественному народу России – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

© TURKMENISTAN.RU, 2020
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2020 Turkmenistan.ru