Президент Туркменистана принял участие в возложении цветов по случаю Дня поминовения

В Туркменистане прошли траурные мероприятия по случаю Дня поминовения, посвященного жертвам Ашхабадского землетрясения 1948 года и павшим в войнах, в которых участвовал туркменский народ. В траурной церемонии возложения венков к памятникам мемориального комплекса «Народная память» принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Ашхабадское землетрясение – трагическое событие более чем 70-летней давности в истории туркменского народа. В ночь с 5 на 6 октября 1948 года стихия колоссальной силы до основания разрушила большой город и окрестные села, оборвала жизни многих тысяч жителей столицы республики, принеся почти в каждую семью горечь утрат.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов возложил венок к величественному монументу «Духовное поклонение», чтобы отдать дань памяти погибшим во время землетрясения 1948 года. Глава государства потерял в ту трагическую ночь своего деда Бердымухамеда Аннаева – ветерана войны 1941-1945 годов, педагога и просветителя, посвятившего себя воспитанию молодого поколения. Также глава государства возложил цветы к монументам «Сыны народа» и «Вечная слава», ставшим символами народной памяти о воинах, павших за свободу Родины.

Следом за главой государства цветы возложили председатель Меджлиса (парламента), заместители председателя Кабинета министров и другие участники церемонии.

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