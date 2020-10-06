В Туркменистане создан Международный ожоговый центр В Туркменистане накануне Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности (отмечается 10 октября) создан Международный ожоговый центр. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает создать подведомственный Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Международный ожоговый центр на 130 мест, оказывающий услуги, финансируемые из бюджета, и на платной основе. Согласно постановлению, центр создан для оказания населению современной специализированной помощи в лечении ожогов и укрепления материально-технической базы системы здравоохранения. © TURKMENISTAN.RU, 2020