|06.10.20 10:20
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В Туркменистане создан Международный ожоговый центр
В Туркменистане накануне Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности (отмечается 10 октября) создан Международный ожоговый центр. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает создать подведомственный Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Международный ожоговый центр на 130 мест, оказывающий услуги, финансируемые из бюджета, и на платной основе.
Согласно постановлению, центр создан для оказания населению современной специализированной помощи в лечении ожогов и укрепления материально-технической базы системы здравоохранения.
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