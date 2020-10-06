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06.10.20 10:20

В Туркменистане создан Международный ожоговый центр

В Туркменистане накануне Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности (отмечается 10 октября) создан Международный ожоговый центр. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает создать подведомственный Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Международный ожоговый центр на 130 мест, оказывающий услуги, финансируемые из бюджета, и на платной основе.

Согласно постановлению, центр создан для оказания населению современной специализированной помощи в лечении ожогов и укрепления материально-технической базы системы здравоохранения.

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