В Ашхабаде прошел брифинг, посвященный партнерству Туркменистана с международными организациями в сфере здравоохранения

Сотрудничеству Туркменистана с международными организациями в области здравоохранения был посвящен специальный брифинг, проведенный в туркменском внешнеполитическом ведомстве. Во встрече приняли участие руководители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Государственного медицинского университета, а также главы и представители аккредитованных в Ашхабаде представительств международных организаций, в числе которых ЮНИСЕФ, ВОЗ, Евросоюз.

На брифинге было отмечено, что охрана здоровья населения традиционно находится в числе приоритетов социально-экономической политики государства. Выступившие подчеркнули, что первостепенное внимание в стране уделяется вопросам совершенствования системы отечественного здравоохранения, в развитии которого важная роль отводится международному сотрудничеству. В частности, было рассказано, что при содействии ЮНИСЕФ осуществляются стабильные поставки вакцин и других средств, имеющих большое значение в профилактике заболеваний.

В завершение встречи представители Туркменистана и ЮНИСЕФ подписали план закупки вакцин и оборудования для иммунизации на 2021-2025 годы. Документ подписан в рамках меморандума о взаимопонимании между правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ в отношении обеспечения услуг по закупке, подписанного 28 августа 2015 года.

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