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06.10.20 08:13

Спикер парламента Туркменистана провела переговоры с председателем Сената Пакистана

Вопросы межпарламентского взаимодействия были обсуждены в ходе онлайн-переговоров спикера Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедовой и председателя Сената Пакистана Мухаммада Садыка Санджрани.

Стороны отметили наличие значительного потенциала и благоприятных условий для наращивания эффективного взаимодействия законодательных органов двух стран.

В связи с формированием нового двухпалатного парламента Туркменистана особый акцент на переговорах был сделан на необходимости обмена опытом, теоретическими знаниями и практикой их применения в целях упрочения межпарламентского диалога. Мухаммад Садык Санджрани подчеркнул, что парламенты Туркменистана и Пакистана могут сотрудничать в решении таких актуальных проблем современности, как урегулирование региональных конфликтов, борьба с экстремизмом, терроризмом и изменением климата.

Собеседники договорились продолжить контакты в целях расширения межпарламентской составляющей туркмено-пакистанского сотрудничества.

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