Спикер парламента Туркменистана провела переговоры с председателем Сената Пакистана Вопросы межпарламентского взаимодействия были обсуждены в ходе онлайн-переговоров спикера Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедовой и председателя Сената Пакистана Мухаммада Садыка Санджрани. Стороны отметили наличие значительного потенциала и благоприятных условий для наращивания эффективного взаимодействия законодательных органов двух стран. В связи с формированием нового двухпалатного парламента Туркменистана особый акцент на переговорах был сделан на необходимости обмена опытом, теоретическими знаниями и практикой их применения в целях упрочения межпарламентского диалога. Мухаммад Садык Санджрани подчеркнул, что парламенты Туркменистана и Пакистана могут сотрудничать в решении таких актуальных проблем современности, как урегулирование региональных конфликтов, борьба с экстремизмом, терроризмом и изменением климата. Собеседники договорились продолжить контакты в целях расширения межпарламентской составляющей туркмено-пакистанского сотрудничества. © TURKMENISTAN.RU, 2020