На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 109 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 109 сделок на 29 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, ОАЭ, Швейцарии, Сингапура и Афганистана закупили авиационный и осветительный керосин, а также топочный мазут, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Помимо этого, коммерсантам из России, США, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Сингапура и Афганистана приобрели ковры ручной работы, растворы хлорида натрия и глюкозы, а также хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила около 13 миллионов манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полипропилен (ГК «Туркменгаз»), нефтяной битум (ТКНПЗ) и ковры ручной работы на 46 миллионов 649 тысяч манатов.

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