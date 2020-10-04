В МИД Туркменистана обсудили вопросы каспийской проблематики В МИД Туркменистана состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам Каспийского моря в обновленном составе, который был утвержден накануне постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова. Повестка дня заседания включила вопросы подготовки к VI саммиту глав прикаспийских государств, который должен состояться в Туркменистане. Выступая на совещании, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул, что Туркменистан занимает инициативную позицию в выработке сбалансированных решений каспийской проблематики. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Туркменистан будет и впредь принимать меры по развитию сотрудничества на Каспии по всему спектру направлений, включая экономику, экологию, безопасность, транспорт и другие вопросы. © TURKMENISTAN.RU, 2020