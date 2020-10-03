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03.10.20 10:22

В Туркменистане утвержден порядок усиленного контроля на государственной границе

В Туркменистане в целях усиления мер по охране здоровья населения, санитарной защищенности территории страны и профилактике опасных инфекционных заболеваний утвержден порядок проведения усиленного контроля на государственной границе. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документом утвержден порядок проведения на транзитных контрольно-пропускных пунктах государственной границы Туркменистана особых и более усиленных дополнительных видов контроля при возникновении любых ситуаций, способных нанести массовый вред здоровью населения.

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