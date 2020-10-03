Туркменистан закупит вакцину и оборудование для иммунизации на 2021-2025 годы

Туркменистан в целях профилактики заболеваний через вакцинацию и продолжения в этой сфере сотрудничества с ЮНИСЕФ, закупит вакцину и оборудование для иммунизации на 2021-2025 годы. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ уполномочивает министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана подписать с туркменской стороны «План закупки вакцин и оборудования для иммунизации на 2021–2025 годы в рамках «Меморандума о взаимопонимании между правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ в отношении обеспечения услуг по закупке». Меморандум был подписан 28 августа 2015 года.

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