Президент Туркменистана объявил конкурс на соискание премии «Золотой век туркмен»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об объявлении конкурса среди деятелей литературы, культуры и искусства, самодеятельных молодых певцов и одаренных детей на соискание премии «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век туркмен»).

Документом также предписано обеспечить участие в конкурсе и зарубежных граждан, выразивших желание принять в нем участие. Победители конкурса будут определяться в установленных номинациях.

В рамках этого творческого состязания также объявлены телевизионные конкурсы молодых певцов «Ýaňlan, Diýarym!» («Пой, мой край!») и талантливых детей «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» («Жемчужины Независимости»).

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