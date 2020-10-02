В МИД Туркменистана состоялась пресс-конференция, посвященная прошедшему заседанию Народного Совета

В МИД Туркменистана состоялась пресс-конференция, посвященная принятию на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета) Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», предусматривающего создание в стране двухпалатного парламента.

В пресс-конференции приняли участие руководители и представители МИД Туркменистана, Института государства, права и демократии, Института международных отношений, главы дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, а также местные и иностранные журналисты.

В ходе своего выступления вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил, что важные политические события, прошедшие недавно в стране, имеют огромное значение как с точки зрения внутреннего развития государства и общества, так и развития туркменской внешней политики. Он подчеркнул, что внешнеполитический курс неразрывно связан с реализуемыми в стране преобразованиями в экономической и социальной сферах, с совершенствованием политической системы, применением общемировых, демократических норм и практик.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства в своем выступлении также остановился на основных положениях видеообращения президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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