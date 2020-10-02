Туркменистан и Белоруссия обсудили вопросы увеличения объемов двусторонней торговли

Вопросам увеличения взаимного экспорта товаров была посвящена онлайн-встреча «Туркменистан – Беларусь: перспективы двустороннего сотрудничества», организованная торгово-промышленными палатами двух стран. В переговорах приняли участие представители министерств и отраслевых ведомств Туркменистана, а также руководители около восьми десятков белорусских компаний.

Стороны обсудили возможности наращивания объемов двусторонней торговли и развития деловых контактов между бизнес-структурами двух государств. Отмечая заинтересованность белорусских деловых кругов в наращивании взаимодействия с Туркменистаном, руководство Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь предложило проводить на регулярной основе в формате онлайн бизнес-форумов, круглых столов и встреч для детального изучения возможностей расширения двусторонней торговли.

Также в ходе встречи стороны провели презентации своих возможностей. Здесь особое внимание было уделено производству текстильной продукции и строительных материалов.

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