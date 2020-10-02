Вышел в свет первый номер журнала о туркменских алабаях

Первый номер журнала «Türkmeniň nusgalyk alabaýy» («Образцовый туркменский алабай») вышел в свет в канун празднования 29-й годовщины независимости Туркменистана.

Новое издание, учрежденное международной ассоциацией «Туркменские алабаи», призвано содействовать широкой популяризации в мире этой породы собак и знакомить читателей с деятельностью ассоциации, образованной в этом году и объединившей в своих рядах кинологов из разных стран.

Первый номер нового издания открывает стихотворение, посвященное президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым туркменскому алабаю. Продолжает его вступительная статья от имени работников международной ассоциации «Туркменские алабаи». Как считают издатели, читатели найдут в новом журнале массу интересной информации об этой древней породе собак.

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