Глава МИД Туркменистана и гендиректор ЮНЕСКО провели переговоры

Приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в ходе онлайн-переговоров вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай. В ходе встречи была подчеркнута приверженность Туркменистана защите национальных и общемировых ценностей, продвижению диалога между странами и народами на основе культурно-гуманитарного взаимодействия.

Рассмотрев результаты сотрудничества за прошедшие годы, стороны обсудили вопросы расширения правовой базы сотрудничества. В этой связи туркменская сторона выразила заинтересованность Ашхабада в присоединении в ближайшем будущем к ряду конвенций ЮНЕСКО.

Также туркменская сторона выразила намерение выдвинуть своих кандидатов в некоторые структуры организации, а также присоединиться к «сети творческих городов» ЮНЕСКО, что будет способствовать дальнейшему укреплению межкультурного диалога.

В ходе переговоров стороны также отметили, что в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже внесены важные культурные объекты Туркменистана. В этой связи была подчеркнута важность сохранение и популяризация ахалтекинских коней и туркменских алабаев с точки зрения защиты мирового культурного наследия.

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