В Кабуле подписаны туркмено-афганские документы о партнерстве в энергетике и коммуникациях

Церемония подписания ряда документов, направленных на дальнейшую реализацию туркмено-афганских инфраструктурных проектов – строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, электрической и оптико-волоконной линии Туркменистан – Афганистан – Пакистан, состоялась президентском дворце «Салам-Хан» в Кабуле.

В церемонии подписания приняли участие президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, члены афганского правительства, руководители и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана и Афганистана.

Также в церемонии принял участие по видеоконференцсвязи вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Выступая на церемонии, он отметил высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Афганистаном по широкому спектру вопросов, а также подчеркнул важность нынешнего подписания документов, призванных способствовать реализации совместных проектов геополитической и геоэкономической важности для всего Евразийского континента.

На церемонии президент Мохаммад Ашрафа Гани выразил благодарность президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку Афганистана в реализации масштабных энергетических проектов и транспортно-транзитных коридоров, призванных способствовать восстановлению Афганистана и развитию региональной экономической интеграции.

В ходе церемонии уполномоченные представители Туркменистана и Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании между государственным концерном «Туркменгаз», компаниями TAPI Pipeline Limited и Afgan Gaz Enterprise по созданию и развитию рынка природного газа в Афганистане и меморандум о сотрудничестве в области связи и информатизации.

Также стороны подписали договор между государственным предприятием электросвязи «Туркментелеком» агентства «Туркменсвязь» и коммуникационной компанией Afghan Wireless о соединении оптико-волоконного кабеля на участках туркмено-афганской государственной границы Серхетабат – Тургунди и Имамназар – Акина для организации международного транзитного трафика. Кроме того, было подписано соглашение о покупке электроэнергии в рамках проекта линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

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