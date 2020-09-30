Туркменистан и Германия провели политические консультации

Состоялись политические консультации в формате видеоконференции между министерствами иностранных дел Туркменистана и ФРГ. Туркменскую делегацию возглавил заместитель главы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев, а германскую – уполномоченный в МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено важности активизации двусторонних контактов на высоком уровне и расширению договорно-правовой базы сотрудничества.

Дипломаты подчеркнули эффективность двустороннего взаимодействия в международных организациях, в частности, в ООН, а также в области укрепления региональной безопасности. Стороны подробно обсудили вопросы торгово-экономического партнерства, отметив роль германских компаний в развитии различных секторов экономики Туркменистана. Приоритет здесь был отдан взаимодействию в энергетике и на транспорте.

Также дипломаты обсудили опыт взаимодействия по линии здравоохранения, подчеркнув необходимость укрепления консультаций между специалистами в области медицины.

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