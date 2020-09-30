Состоялся региональный диалог по вопросам работы транспорта в период пандемии

В режиме видеоконференции состоялся региональный диалог высокого уровня «Укрепление транспортной соединяемости в регионе СПЕКА и за его пределами в период COVID-19», организованный правительством Туркменистана совместно с ООН.

В форуме приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН Фекитамоэлоа Утоикаману, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова, а также представители Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Азербайджана и Грузии.

В ходе регионального диалога был рассмотрен ряд вопросов расширения многостороннего партнерства в области транспорта в период коронавирусной пандемии. На встрече было подчеркнуто, что актуальность данной проблематики обусловлена необходимостью адаптации экономик государств Центральной Азии и соседних с ней регионов к сложной ситуации, возникшей в мировой экономике из-за коронавируса.

Особое внимание стороны уделили проблемам консолидации усилий в повышении эффективности международных транспортных коридоров, оптимизации деятельности государственных и частных компаний, работающих в транспортно-коммуникационной области.

В этой связи туркменская сторона отметила, что президент Гурбангулы Бердымухамедов в своем видеообращении на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил обсудить в рамках сессии проект резолюции об обеспечении стабильных международных транспортных перевозок в период чрезвычайных ситуаций, разработанный туркменской стороной.

По итогам регионального диалога был принят согласованный документ, включивший в себя основные выводы состоявшейся конференции.

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