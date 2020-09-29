В конноспортивном комплексе под Ашхабадом прошли праздничные скачки в честь Дня независимости Туркменистана

Праздничные скачки в честь 29-й годовщины независимости Туркменистана прошли в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе под Ашхабадом. В мероприятии принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов. Между скачками перед зрителями выступили известные певцы, музыканты и фольклорные коллективы.

В ходе праздничных скачек состоялось 7 забегов с общим призовым фондом в 120 тысяч долларов США. В шести забегах призовые составили по 15 тысяч долларов победителю каждого забега. А в главном заезде был разыгран приз, учрежденный президентом Туркменистана в размере 30 тысяч долларов.

После скачек состоялась церемония награждения победителей, которым были вручены «завоеванные» денежные призы.

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