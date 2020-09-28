В Туркменистане торжественно отметили 29-ю годовщину независимости страны В Туркменистане прошли праздничные торжества, посвященные 29-й годовщине независимости страны. Главными событиями праздника стали военный парад и праздничное шествие в Ашхабаде. В торжествах принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов. Колонны различных родов войск Вооруженных сил Туркменистана и подразделения правоохранительных ведомств прошли перед центральной трибуной торжественным маршем, приветствуя главу государства, руководителей правительства, парламента, военных и правоохранительных ведомств, общественных организаций и почетных старейшин. Военный парад показал оборонительную мощь страны, профессионализм и выучку туркменских воинов, защищающих независимый Туркменистан. Украшением парада стал показ возможностей боевой авиации. Зрители аплодисментами встретили пролет над парадом группы боевых вертолетов и самолетов. Парад завершился прохождением перед центральной трибуной отдельного батальона почетного караула Министерства обороны Туркменистана и оркестра Вооруженных сил страны. После военного парада состоялось праздничное шествие представителей различных отраслей экономики Туркменистана, демонстрирующее достижения страны в социально-экономической и культурной сфере. Праздничные торжества в честь дня независимости Туркменистана продолжились вечером в столичном песенно-музыкальном центре «Ашхабад». Здесь состоялся концерт, в котором приняли участие звезды туркменской эстрады и известные фольклорные ансамбли. Завершающим аккордом праздника стал красочный фейерверк в честь 29-й годовщины независимости страны. © TURKMENISTAN.RU, 2020