В Ашхабаде прошли церемонии вручения государственных наград в честь Дня независимости Туркменистана

В Ашхабаде состоялись торжественные церемонии вручения государственных наград лучшим работникам различных отраслей народного хозяйства в честь Дня независимости Туркменистана.

По поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова награды вручили председатель Меджлиса (парламента) и заместители председателя Кабинета Министров, которые поздравили награжденных с 29-й годовщиной независимости Туркменистана, пожелав им счастья, благополучия и новых достижений в труде.

В ходе церемоний особо отмечалось, что важные решения о создании в стране двухпалатного парламента, принятые на состоявшемся заседании Халк Маслахаты, станут еще одним мощным импульсом для развития государства и повышения благосостояния народа Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2020