Туркменским работникам здравоохранения предоставлен ряд льгот

В Туркменистане введены льготы для работников здравоохранения. Соответствующее постановление на заседании Народного Совета Туркменистана подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает выплатить работникам здравоохранения страны, участвующим в охране здоровья граждан, в рамках предотвращения завоза в страну возникшего в мире острого инфекционного заболевания, надбавку в размере 15 процентов от их месячной заработной платы.

В соответствии с документом, начиная с 1-го января 2021 года работники здравоохранения, работающие в государственных медицинских учреждениях в отдалённых, труднодоступных сёлах, будут получать надбавку в размере 20 процентов от их месячной заработной платы.

Кроме того, работники здравоохранения, работающие в государственных медицинских учреждениях в сёлах, кроме указанных в предыдущем абзаце, будут получать надбавку в размере 10 процентов от их месячной заработной платы.

Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также местным администрациям предписано обеспечить первоочерёдное предоставление указанным в постановлении соответствующим сельским работникам здравоохранения частных жилых домов, возводимых в рамках государственных программ, и земельных участков под строительство жилья.

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