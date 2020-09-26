Президент Туркменистана подписал указы о награждении и присвоении почетных званий в честь Дня независимости Президент Гурбангулы Бердымухамедов в честь Дня независимости Туркменистана подписал указы о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий группе граждан, внесших большой вклад в укрепление суверенитета страны и развитие различных отраслей социально-экономической и культурной сферы туркменского государства. Списки награжденных граждан накануне 29-й годовщины независимости Туркменистана (отмечается 27 сентября) публикуются в газетах страны. © TURKMENISTAN.RU, 2020