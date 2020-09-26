|26.09.20 08:36
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Президент Туркменистана подписал указы о награждении и присвоении почетных званий в честь Дня независимости
Президент Гурбангулы Бердымухамедов в честь Дня независимости Туркменистана подписал указы о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий группе граждан, внесших большой вклад в укрепление суверенитета страны и развитие различных отраслей социально-экономической и культурной сферы туркменского государства.
Списки награжденных граждан накануне 29-й годовщины независимости Туркменистана (отмечается 27 сентября) публикуются в газетах страны.
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