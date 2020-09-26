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26.09.20 08:36

Президент Туркменистана подписал указы о награждении и присвоении почетных званий в честь Дня независимости

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в честь Дня независимости Туркменистана подписал указы о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий группе граждан, внесших большой вклад в укрепление суверенитета страны и развитие различных отраслей социально-экономической и культурной сферы туркменского государства.

Списки награжденных граждан накануне 29-й годовщины независимости Туркменистана (отмечается 27 сентября) публикуются в газетах страны.

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