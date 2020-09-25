В Ашхабаде состоялось заседание Народного совета Туркменистана

В Ашхабаде состоялось заседание Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана – высшего представительного органа страны. Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в мире участники Халк Маслахаты, находящиеся в велаятах (областях) страны, приняли участие в заседании, организованном в Ашхабаде, посредством видеоконференции.

В очередном заседании Народного совета Туркменистана под председательством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова приняли участие председатель и депутаты Меджлиса, заместители председателя Кабинета министров, руководители министерств и профильных ведомств, члены общественных организаций, старейшины, студенческая молодежь, представители средств массовой информации.

В ходе очередного заседания Халк Маслахаты Туркменистана рассмотрены ключевые вопросы внутренней и внешней политики страны, направления реализации долгосрочных экономических и социальных программ. Помимо этого, рассмотрены вопросы конституционной реформы.

В перерыве заседания Халк Маслахаты состоялось очередное, одиннадцатое заседание Меджлиса шестого созыва. Депутаты Меджлиса Туркменистана обсудили проект Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана».

Особое внимание собравшиеся уделили теме создания нового двухпалатного законодательного органа страны – Национального Совета Туркменистана и предстоящему переходу законодательного органа страны на двухпалатную систему. В данной связи были также затронуты вопросы, связанные с внесением соответствующих изменений и дополнений в действующие законы Туркменистана.

Вынесенный на рассмотрение очередного заседания Меджлиса пятого созыва проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» был единодушно одобрен и принят. Решение депутатов о проекте Конституционного Закона огласила на продолжившимся заседании Халк Маслахаты Председатель Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова. Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Конституционный Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана».

Туркменский лидер поздравил всех с принятием Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», касающегося создания двухпалатной структуры органов, осуществляющих законодательную деятельность. Президент поручил членам правительства, депутатам парламента, представителям общественных объединений и местных органов власти провести соответствующую работу по решению задач, вытекающих из принятого Конституционного Закона.

Конституционный Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» вводится в действие с 1 января 2021 года. Согласно Конституционному Закону, первые выборы членов палаты Халк Маслахаты Национального Совета Туркменистана назначаются Президентом Туркменистана. В связи с этим глава государства подписал постановление о назначении первых выборов членов Халк Маслахаты Национального совета Туркменистана, а также проведении организационных работ по налаживанию деятельности данной структуры.

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