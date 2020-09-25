|25.09.20 09:29
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В Туркменистане в связи с празднованием Дня независимости перенесли выходной день на понедельник
Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о переносе выходного дня с воскресенья на понедельник в связи с празднованием Дня независимости Туркменистана.
Документ предписывает в целях создания благоприятных условий для празднования Дня независимости Туркменистана и хорошего отдыха населения страны, а также в соответствии с частью 2 статьи 81 Трудового кодекса Туркменистана перенести выходной день с 27 сентября 2020 года на понедельник – 28 сентября.
Согласно указу, всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности поручено обеспечить исполнение данного указа.
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