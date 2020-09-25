В Туркменистане в честь Дня независимости помиловали более 800 осужденных

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства по видеосвязи подписал указы о помиловании осужденных лиц в честь Дня независимости Туркменистана.

В соответствии с документами, от дальнейшего отбывания основного наказания, в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности освобождены 812 туркменских и трое иностранных граждан. Акция помилования приурочена к 29-й годовщине независимости Туркменистана.

Подписав указы, глава государства поручил вице-премьеру, секретарю Государственного совета безопасности Чарымырату Аманову совместно с руководителями правоохранительных органов принять меры, чтобы помилованные граждане в самое ближайшее время оказались в кругу своих семей.

Обращаясь к главам областных, районных и городских администраций, а также к другим руководителям туркменский лидер поручил помочь помилованным людям с трудоустройством.

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