МИД Туркменистана провел встречу с представительством ЮСАИД в Ашхабаде

Приоритеты развития туркмено-американского взаимодействия обсудили в формате онлайн МИД Туркменистана и представительство Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) в Туркменистане.

В ходе переговоров стороны отметили необходимость расширения взаимодействия правительства Туркменистана с ЮСАИД и отметили актуальность их вывода на новый уровень. В частности, стороны обменялись мнениями по обновленной дорожной карте для Туркменистана на 2021 финансовый год. Стороны обсудили предложения по развитию партнерства с государственными учреждениями Туркменистана путем реализации ряда совместных проектов.

Также были обсуждены предложения по консолидации совместных усилий в вопросах обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане. В этой связи была отмечена актуальность такой работы в рамках формата сотрудничества между США и странами Центральной Азии «С5+1».

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